無限抽盲盒

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2022 聖誕 | 2023 新年

iMyFone 聖誕新年活動盲盒規則：

  • 1. 一共 5 個盲盒，每個盲盒內容不重複。
  • 2. 盲盒打開後如果不喜歡，可以抽取其他盲盒，每位用戶單日抽取盲盒最高次數為 3 次。
  • 3. 同個盲盒打開後無法再此抽取。
  • 4. 此次活動最終解釋權歸 iMyFone 所有。

    熱銷產品買一送一

    • 5

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      ChatsBack for LINE

      一鍵救回 LINE 刪除或不見的對話、照片、影片、多媒體檔案等，無備份的情況下也可輕鬆復原！

      5

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    • 5

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      D-Back for iOS

      快速救回 iOS 裝置、iTunes/iCloud 備份丟失或誤刪的資料，適用 iPhone、iPad、iPod Touch 等。

      5

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    • 5

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      Fixppo

      一鍵修復 iOS 軟體故障或更新災情，如 iPhone 當機、黑屏、畫面卡住等。

      5

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    • 5

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      LockWiper

      移除 iOS 裝置密碼鎖、MDM鎖、螢幕使用時間密碼等，一鍵刪除Apple ID。

      5

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    • 5

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      iTransor for WhatsApp

      在 iPhone 或 Android 裝置之間轉移、備份、還原 WhatsApp 數據。

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    • 5

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      UltraRepair

      快速修復各種原因導致損毀或打不開的照片、影片、檔案等！

      5

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    1. 複製優惠碼後前往 iMyFone 商城，購買任意產品的個人方案終身計畫或商業方案任意計畫，輸入此券碼即可享額外 9 折折扣（不包括本頁面已提供優惠折扣的產品）。

    2. 優惠碼使用截止時間為 2023 年 1 月 10 日。

    3. 此次活動最終解釋權歸 iMyFone 所有。

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    步驟1：進入iMyFone商城

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    步驟2：點擊想要購買的產品下方「立即購買」按鈕。

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    步驟3：前往購物車確認產品，輸入9折折扣碼，確認實付款金額後，選擇付款方式並點擊「提交訂單」即可。

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