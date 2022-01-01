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ChatsBack for LINE
一鍵救回 LINE 刪除或不見的對話、照片、影片、多媒體檔案等，無備份的情況下也可輕鬆復原！買一個月計劃，再加送一個月！
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D-Back for iOS
快速救回 iOS 裝置、iTunes/iCloud 備份丟失或誤刪的資料，適用 iPhone、iPad、iPod Touch 等。買一個月計劃，再加送一個月！NT$2,370 NT$4,740
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iTransor for WhatsApp
在 iPhone 或 Android 裝置之間轉移、備份、還原 WhatsApp 數據。買一個月計劃，再加送一個月！
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UltraRepair
快速修復各種原因導致損毀或打不開的照片、影片、檔案等！買一個月計劃，再加送一個月！NT$2,370 NT$4,740
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